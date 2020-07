Tomás Manzi de Kudai: "Sentimos que la canción 'Sin Despertar' es como un himno"

La banda chilena "Kudai" cumplió 20 años. La banda chilena de pop rock tiene como integrantes fundadores a Bárbara Sepúlveda, Nicole Natalino, Tomás Manzi y Pablo Holman. Anteriormente el cuarteto había formado la agrupación Ciao: El poder de los niños (1999). ¿Celebraron este aniversario? Sí. Estrenaron una imperdible y energética versión de uno de los éxitos más importantes de su carrera. La canción "Sin Despertar". Probablemente sea la canción más querida por sus fans.

Y es que ese hit los llevó a triunfar en territorios tan importantes como México, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Argentina y generar un lazo que se mantiene firme con todos los fans de dichos países, hasta el día de hoy. Conversamos con Tomás sobre el futuro de la banda, sus proyectos y como surgió la idea de grabar esta canción nuevamente.

¿Cómo fue ver el gran recibimiento que tuvo esta nueva versión de la canción?

Fue una sorpresa para nosotros. Teníamos muchas expectativas. Fuimos el número 15 en trending topic a nivel mundial en Twitter, y en 16 países, top ten de trending topic. El cariño de la gente se notó.

¿Crees que se relaciona con la pandemia y la cuarentena?

Si. Yo creo que estamos viviendo un momento único en la historia. Es también un momento de nostalgia, introspección.

Se han visto también, con otras bandas y artistas, temas en conjunto a raíz de esta situación. ¿Lo han pensado?

Sería genial trabajar en algo así. Estamos abiertos a ese tipo de invitaciones.

¿Van a sacar más temas de la banda, en versiones nuevas?

Yo creo que sí. Hay varios temas que son muy queridos por nuestros fanáticos. En este caso, sentimos el "Sin Despertar" como un himno. Fue el primer gran éxito de la banda. Lo grabamos a los 16. Bueno, la mayoría tenía 16. Yo tenía 15 años. "Sin Despertar", se trata del despertar sexual de una pareja. Es algo que siempre se ha vivido a esa edad. Aunque antes no se hablara sobre aquello. Ahora, incluso se habla un poco más que antes. Hay menos tabúes más apertura de mente. Me ha pasado que personas la escuchan ahora, y comprenden de manera distinta la letra.

La idea es que la gente se reconozca en las letras.

¿Crees que eso es parte del sello de Kudai? ¿Esperas que eso se siga generando en el futuro?

Creo que es algo clave, clave de lo que fue Kudai en su momento. "Escapar", es parte de mi historia. Eran letras y temas con las que nos sentíamos 100% identificados. Energéticamente. Y espero que siga así. Siempre queremos crear este mensaje de tolerancia. No es que implícitamente haya un mensaje positivo. Se trata más de vaciar el vaso para volver a llenarlo. Es algo más que poderoso.

¿Cómo esperas que sea el 2021? Vimos que tienen en agenda un nuevo trabajo. ¿Han pensado en como serán los conciertos después de la pandemia?

Vi algo sobre conciertos con autos. ¿Así como el cine en auto de los 60's? Pero conciertos. Con la gente vestida de astronauta adentro. Es una época muy extraña. Pero la palabra crisis es crecer. Todo este distanciamiento social nos ha unido más. Reuniones por Zoom, experiencias online. Es algo que ya existía, por el internet. Pero ahora se usa más, y estamos más conectados. Hay que aprovechar.

Nosotros antes de la cuarentena igual estábamos con teletrabajo. Porque Pablo está viviendo en México.

¿Nuevos trabajos? ¿Más temas al estilo de "Sin Despertar"?

Va, de todas maneras. Queremos seguir recordando canciones antiguas, temas antiguos. A Diego Ramirez, que nos hace las bases, le mando saludos y lo felicito. En este tiempo tan distinto, incluso estamos haciendo grabaciones desde la casa. Yo estaba bien reacio. No me gusta eso de compartir todo lo que hago. Me sumé muy tarde a las redes sociales.

Pero ahora, con la pandemia, le agarré el gustito, me encanta. Recibir el cariño de la gente. Es genial. Me hice un Tik Tok, y subí algo recordando el look emo.

¿Algún mensaje extra que quieras dejar?

Sobre todo, que se cuiden. Que se cuiden de esta pandemia.

Un tema, como un himno

La versión original de “Sin Despertar” fue lanzada en el disco debut de Kudai “Vuelo” y a la fecha tiene millones de views y streams en plataformas digitales. La canción, look e identidad de cada uno de miembros, generó un vínculo inmediato con millones de personas que se sentían identificados con ellos. Desde entonces Kudai se posicionó como una de las bandas chilenas más exitosas en América.

La banda lanzó el año pasado su nuevo disco inédito, "Laberinto" que contiene 11 canciones grabadas en Buenos Aires, Argentina, bajo la producción del renombrado Cachorro López. La placa incluyó “Piensa”, “Lluvia de Fuego”, “Dime Cómo Fue” y “Fulgor”. Los artistas recorrieron, con gran éxito , diversas ciudades de América y Chile con su “Lluvia de Fuego Tour”.

Actualmente Kudai además confirmó que está trabajando en el próximo material inédito que podrá escucharse durante el 2021.