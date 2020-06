Nicole Neumann vuelve a criticar a los que comen carne: "Sigan con el asadito nomás"

Nicole Neumann, volvió a apuntar sobre los que comen carne.

Tras conocerse la existencia de una nueva cepa de gripe porcina en China, que tiene el potencial de convertirse en una pandemia, la modelo expresó su malestar en Twitter y en stories.

"Advierten que el virus que circula en Pekín puede ser más agresivo que el de Wuhan, “¡¡sigan con el asadito nomás!!!” tuiteó

Neumann, es vegana y una gran activista sobre los derechos de los animales.

Lo cierto es que la modelo no ha dejado de ser noticia en estos días.

Uno de los conflictos fue el lunes, donde tuvo un cruce con Mica Viciconti, que publicó un video en TikTok.

Viciconti, hizo un clip con una canción de fondo sobre una mujer que no supera la ruptura con su expareja.

Eso dio pie todos lo tomaron como una clara provocación a Neumann.

Por tanto, la respuesta no se hizo esperar.

"No tengo ni idea, no sé. No me fijo qué sube ella y que no, no tengo tiempo. Es una red que pensé que era para adolescentes, las únicas que lo usan son mis hijas. La verdad que no registro esa red, no la entiendo, no la sigo, solo uso Instagram por un tema laboral", declaró Neumann en Los ángeles de la mañana .

Asimismo, la conductora y modelo se ha mostrado indignada sobre las restricciones en cuarentena.

La modelo no ha dejado de ser noticia en estos días - Instagram

La panelista de "Nosotros a la mañana" se refirió a las dificultades que tienen los divorciados para en este contexto.

El nuevo confinamiento establece que solo podrán movilizarse quienes tengan un trabajo esencial.

También darán permisos especiales para el grupo de ciudadanos que necesitan hacer trámites impostergables, urgencias y aquellos que realicen asistencia a familiares.

En la lista están además los padres y madres que están separados, pero comparten la crianza de sus hijos.

En Nosotros a la mañana, Sandra Borghi comentó que los divorciados pueden pedir permiso dos veces por semana.

Por este motivo, deben de organizarse muy bien.

"Eso me parece medio border, porque puede haber criaturas que tengan dos, cuatro años, y a la noche decidan ir con su mamá por ejemplo. ¿Qué hacés ahí, tenés al chico atado 24 horas? ¿Pidiendo a los gritos que quiere volver con su madre?”, opinó Neumann.