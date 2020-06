Lo inimaginable: Pampita vuelve a la televisión en plena pandemia:"Jamás habría pensado que íbamos a estar más de cien días encerrados"

Este lunes por la tarde Pampita Ardohain volverá a estar presente en la pequeña pantalla.

Tres meses y medio después de que se decretase el aislamiento preventivo obligatorio y cuando el Covid-19 pasa por su momento más crítico, la modelo, reanudará su programa televisivo Pampita Online.

Pampita, había interrumpido su ciclo apenas se inició el confinamiento.

Entre lágrimas, la conductora comunicaba su decisión e imploraba que se respetase la cuarentena por el bien de todos.

La modelo anunció el 20 de marzo que abandonaba temporalmente su programa debido al Covid-19. - captura youtube

"Estoy muy contenta de regresar. La verdad que Pampita Online es un programa que quiero mucho, que disfruto mucho hacer, que la gente de Net me da toda la libertad para hacerlo a mi manera y es un producto que quiero cuidar, así que en conjunto hemos decidido que hoy volvemos", contó la conductora a través de un audio del programa Nosotros a la mañana .

Una de las razones por las que Ardohain volvió fue el tiempo que está durando el aislamiento.

"Cuando me fui, hace más de tres meses, jamás hubiera imaginado que íbamos a estar 100 días encerrados y nunca imaginamos que íbamos a tener que volver justo cuando empieza el pico de contagios, pero es un programa que quiero cuidar y le da trabajo a mucha gente: panelistas, productores, sonidistas, camarógrafos, así que hay que ponerle mucho corazón y que salga lindo. Y cuidarnos mucho para que salga al aire y no pase nada", aseveró.

Asimismo, la mediática agradeció el apoyo a todos sus colegas de Nosotros a la mañana.

No obstante, también lanzó una indirecta hacia aquellos que siente que no la apoyan.

"Gracias por el apoyo. No todos los programas tiran buena onda con el regreso y a veces me pregunto por qué, si lo único que hago es trabajar",expuso.

La modelo, habló de cómo se ha sentido durante la pandemia y del curso que tomará su programa.

"Me fui muy asustada porque esto del virus me remueve muchas cosas. El miedo que tenía cuando me fui, lo sigo teniendo. Si no hubiese querido volver, el canal lo hubiese entendido, pero todo el mundo necesita laburar. No podemos estar un año entero sin hacer el programa. Este año lo vamos a hacer como podamos, vamos a cuidarnos lo máximo posible. Haremos muchas entrevistas virtuales porque son pocos los invitados que quieren sentarse en el piso. Y como siempre, tendremos actualidad, noticias, lo que pasa en las redes. Vamos a ser cuatro panelistas que se van a turnar por día, el panel es el mismo del inicio", confesó.

