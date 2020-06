Jessi Uribe se ha convertido en una personalidad polémica del país. ¿Jessi Uribe se hizo un tatuaje en inglés y quedó mal escrito?

En parte, por su relación con Paola Jara y su polémico divorcio de Sandra Barrios.

Y es que los rumores dicen que es a causa de una infidelidad suya, que terminó su matrimonio.

Algo, que él y Paola Jara han negado constantemente, a pesar de las declaraciones de Sandra, en las que dice que si.

En redes sociales tiene gran cantidad de fanáticos, pero también recibe muchas criticas.

De hecho, en su cuenta de Instagram tiene más de 4 millones de seguidores.

Ahora, una de sus fotos más recientes ha sido más comentada que nunca.

Y es que allí el cantante muestra uno de sus nuevos tatuajes.

¿Jessi Uribe se hizo un tatuaje en inglés y quedó mal escrito?

"Where life begins and love never end".

Sin embargo, la frase está escrita en inglés y parece que quedó mal.

Y es que debería decir "Where life begins and love never ends", agregándole la 'S' al final.

Razón por la que muchos le comentan entre risas y memes que "tiene un mal inglés".

La fotografía ha sido motivo de burla para muchos, mientras que sus seguidores más fieles, lo defienden.

Lo cierto es que el cantante también se defendió de las bromas argumentando que no está mal.

Y es que asegura que la 'S' está en la parte de abajo, y que así debía ser.

"Tiene la 'S' al final, es el diseño que se hizo así, con la 'S' al final acostada" escribió.

Muchos internautas aún no creen que el tatuaje haya sido planeado así, sin embargo, sus fanáticos le creen y lo defienden.

Recordemos que…

Hace poco, se hizo viral un video en el que Paola le pide perdón a Sandra porque Jessi está muy borracho.

Aunque no se sabe cuándo fueron grabadas las imágenes, lo cierto es que en estas Jessi le dice a Sandra que está muy enamorado de ella.

"Sandrita perdón, nos emborrachamos, pero este hombre está un juicio", se le escucha a Paola.

El video que ha dado de qué hablar es el siguiente:

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO: