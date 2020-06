Eugenio Derbez contó la "poderosa" razón por la que José Eduardo prefirió a su madre

En la complicada relación de los actores mexicanos Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, José Eduardo, hijo de la expareja, siempre estuvo en el medio de los enfrentamientos hasta acostumbrarse a unos padres que no se dirigen la palabra, al punto de sacarle beneficio a las circunstancias.

Así pudo verse tras la historia contada por el comediante Eugenio Derbez en un videochat transmitido en el vlog de YouTube de su otro hijo, Vadhir Derbez, a quien entre risas el patriarca de la Familia P-Luche recordó que hace muchos años, José Eduardo siendo adolescente se mudó a su casa tras una fuerte discusión con la reina de las telenovelas.

"Un día se fue a vivir conmigo. Me dijo: ‘Pa, me peleé con mi mamá y me voy a ir a vivir contigo’. Yo (dije) ‘¡What!’ porque no podía creer que se hubiera peleado con su mamá… (Pensé) ‘Te van a desheredar", le contó a Vadhir.

Pésima convivencia

Eugenio recordó que fue una convivencia de casi cuatro meses, tiempo en el que tuvieron algunos desencuentros: “De la nada un día me llegó con un dóberman, un gato, una serpiente, no sé cuantos animales tenía y me deshicieron la casa".

Luego José Eduardo le pidió un automóvil para trasladarse: "Se lo renté (era un auto económico) y no le gustó… en esas le habló la mamá y le dijo ‘si te vienes conmigo y dejas a tu papá te voy a dar una camioneta".

La reunión padre e hijo se terminó en poco tiempo, porque ante la oferta de Victoria Ruffo, José Eduardo no dudó en dejar a su padre.

La elección predecible

"Le dieron su camioneta del año y se regresó con su mamá. Me mandó a la fregada y dejó de vivir conmigo por una camioneta", confesó entre risas el comediante mexicano sobre la etapa en la que compartió casa con su hijo menor.

Tanto Eugenio como Vadhir coincidieron en que José Eduardo siempre ha sido muy apegado a Victoria Ruffo y que incluso tiene "mamitis", palabra usada para referirse a la estrecha relación entre una madre con su hijo.