Enrique Guzmán dice que no dará más publicidad a Frida Sofía, pero la llamó enferma

El cantante Enrique Guzmán, uno de los pioneros del rock and roll en México, dijo en una entrevista televisiva que no quiere hablar más de su nieta Frida Sofía, hija de la también rockera, Alejandra Guzmán. Sin embargo no perdió oportunidad para llamarla enferma.

La entrevista fue para el programa Ventaneando, a propósito de que a la llamada "Reina de Corazones", tras el sismo ocurrido el martes 23 de junio, su casa en Huatulco, Oaxaca, se vio severamente afectada.

Enrique Guzmán está indignado con su nieta Frida Sofía y ella le responde El padre de Alejandra Guzmán declaró a la televisión en defensa de su hija.

Guzmán contó que la intérprete esta bien, pues pudo comunicarse con ella, pasado el temblor.

Allí se le preguntó si ante la emergencia ha tenido algún contacto con su nieta Frida Sofía, y si ha sido posible que conversen y se reconcilien.

“Mi relación con ella está rota”, confesó el veterano cantante.

¡Pues recupéra esa relación Enrique!, dijo el periodista Pedro Sola, pero Guzmán descartó la idea.

"No creo que deba hacerlo porque ella busca eso, ella busca escándalo a través de insultar a su familia, y los insultos a la familia pues ya los recibí, ya los recibió su mamá, ahora que insulte a sus parientes del lado de su papá o qué sé yo, pero de parte mía yo ya no le doy un minuto más de publicidad".

Así se expresó Guzmán, aún con molestia y resignación. Y añadió: “Frida está enferma de algo que no sé qué es, dicen que es la edad, y que se quita con el tiempo”.

El quiebre de la relación

Hace algunas semanas el abuelo y nieta se lanzaron duros comentarios. Todo devino porque Frida dio declaraciones a una revista en la que decía que su madre no le costeaba todos sus gastos y dio bastantes detalles de las adicciones con las que batalla Alejandra Guzmán.

Ante ello el abueñlo reaccionó molesto: “Necesita tener éxito, pero no a base de insultar a su madre (…) qué saque su talento, adelante y ya. Nada más abre la boca para decir pendej*das… y se las escucha mucha gente o le pagan dinero, a lo mejor es dinero lo que le están dando”, dijo también en el programa Ventaneando. y así continuaron los insultos de parte y parte, cada vez que se les brinda un micrófono, pantalla o las mismas redes sociales.