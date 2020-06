J Balvin lanza un programa de meditación junto a Deepak Chopra

Pocas celebridades podrían ser más adecuadas para iniciativas de autocuidado que J Balvin.

Su reciente álbum Colores trató sobre una meditación de los diferentes estados de ánimo y Balvin a menudo habla sobre el cuidado personal, lo que influye en la nueva asociación del músico colombiano con el pionero del bienestar, Deepak Chopra, según reseña el portal Hypebeast.

El impulso de Chopra por alternativas a la atención médica convencional ha sido a la vez elogiado y controvertido, pero la verdad es que hay pocos profesionales de la nueva era tan conocidos o tan exitosos como Chopra.

Su esfuerzo conjunto con Balvin se centra en un agradable programa de bienestar: un programa de meditación gratuito de 21 días denominado "Renuévate: cuerpo, mente y espíritu", el último de la serie de meditación de 21 días de Chopra, que se ofrece adecuadamente en inglés y español.

Con la intención de calmar las mentes perturbadas, la iniciativa se compone de sesiones de 20 minutos destinadas a ser escuchadas diariamente, cada una de las cuales comienza con la sabiduría personal de J Balvin antes de dar paso a la meditación guiada.

"Lo que hace que la salud mental sea universal es que no discrimina", explicó Balvin en un comunicado. “Nos afecta a todos. Lo sé de primera mano porque lo he vivido yo mismo. La meditación es una de las muchas formas en que he tratado mi salud mental. Me salvó la vida y, para mí, puede ser uno de los primeros pasos clave para lograr el bienestar mental y espiritual".