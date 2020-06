El increíble cuerpazo que luce Sarah Jessica Parker en la playa a sus 55 años

Ya sea en su faceta de Carrie Bradshaw o de Sarah Jessica Parker, la actriz estadounidense siempre deslumbra. En su última aparición pública acaparó todas las miradas tras lucir fabulosa en traje de baño a sus 55 años de edad.

Tampoco es un secreto que la famosa internacionalmente por su papel en la serie y posteriores películas de Sexo en la ciudad se cuida, incluyendo alimentación y ejercicio, además de ser una referente en cuanto a temas de moda y belleza se trata.

Sin embargo, el tiempo parece no pasar por la exesposa de Robert Downey Jr, observada en un día de playa en Los Hamptons en New York, acompañada de su esposo de hace 23 años, Matthew Broderick.

Conforme con Quién, la ocasión especial estuvo enmarcada en la celebración del Día del Padre, por lo que disfrutaron de un descanso y merecido relax.

Para esa cita, la ganadora de cuatro Globos de Oro eligió un bañador enterizo de escote en U, negro, con gafas de sol del mismo color, siendo una elección sobria y además muy elegante, un clásico a lo que el tema se refiere.

También llevó una camisa blanca que amarró en su cintura, un moño alto para tener más comodidad y por supuesto, lució su piel en perfectas condiciones puesto que no llevó maquillaje, según la misma fuente.

Sarah Jessica Parker enjoyed a beach day at the Hamptons in New York, with her husband of 23-years, Matthew Broderick. pic.twitter.com/l4QZUjFsY9

— Sarah Jessica Parker (@SJP_Daily) June 22, 2020