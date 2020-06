La curiosa razón por la que Katy Perry y Orlando Bloom aún no le escogen nombre a su hija

Aunque Katy Perry está por dar a luz a su primogénita, una curiosa decisión junto con su pareja, Orlando Bloom, ha salido a luz pública. Ambos han decidido no nombrar a la pequeña esperando verle el rostro cuando nazca.

La intérprete de "Hot n Cold" confesó este hecho en una entrevista con el programa de radio Karson & Kennedy, citada en Quién, donde deja en manifiesto que su hija será quien le dé luces para encontrarle el nombre que más se adecue a ella.

"Todavía tenemos que decidir específicamente sobre su nombre porque, creo, tenemos opciones y ella nos dirá. La miraré y diré: 'Oh, sí, sí, tú eres ella. Tu eres eso"", explicó la californiana de 35 años.

Sin embargo, dejó claro que esta decisión no tiene relación alguna con el hecho de estar desanimada sobre convertirse en mamá. Al contrario reveló que se encuentra ansiosa por el momento al igual que el actor con el que hace vida sentimental.

Katy Perry. - Instagram

"Creo que está realmente emocionado por (tener) una nena. Dicen que las niñas son, ya sabes, la niña de papá. Así es como va a ser. Ya veremos”, aseguró conforme con el mismo medio.

El británico que le da vida a William Turner en la famosa saga de los Piratas del Caribe ya es padre de niño llamado Flynn, que tuvo durante su matrimonio con la modelo Miranda Kerr, entre 2010 y 2013, así que podrá guiarla en la crianza.

"Me he sentido abrumada, ansiosa; he sido feliz, he estado muy feliz, he estado deprimida; he estado todo. El mundo está en un momento salvaje y es un momento salvaje para traer una vida al mundo. Quiero decir, hace años, la gente ya tenía conversaciones tipo 'Hombre, el mundo se siente un poco incierto'. Y ahora, realmente se siente muy inseguro”, confesó Perry.

