Meghan Markle y el príncipe Harry recibieron un lujoso regalo de parte de la reina Isabel tras salida de la realeza

View this post on Instagram

|🇺🇸🇬🇧|Queen Elizabeth II attends day five of Royal Ascot at Ascot Racecourse on June 22, 2019 in Ascot, England.• . . Swipe to see more photos.↪ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |🇧🇷|Rainha Elizabeth II participa do quinto dia do Royal Ascot no Hipódromo de Ascot em 22 de junho de 2019 em Ascot, Inglaterra.• . . Deslize para ver mais fotos.↪