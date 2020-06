Justin Bieber reacciona a acusaciones de abuso con contundente defensa: "No hay verdad en esta historia"

Luego de que dos jóvenes acusaran a Justin Bieber de abuso sexual, el cantante canadiense se pronunció y rechazó las declaraciones realizadas por Twitter.

El artista negó rotundamente todas las acusaciones y presentó “pruebas” para demostrar su inocencia. Facturas, fotografías y una coartada que involucra a su exnovia, Selena Gomez fueron parte de la defensa pública del cantante.

El escándalo inició el pasado sábado, cuando una usuaria identificada como Danielle relató los supuestos acontecimientos en los que habría sido abusada por el intérprete de “Sorry”.

Acusaciones señalan que Justin Bieber agredió a dos mujeres

Anonymous woman accuses Justin Bieber of sexually assaulting her at the Four Seasons in 2014, Bieber’s camp deny the claims and say he was staying at an Airbnb on that date. pic.twitter.com/nXMSQMqmpi — Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2020

El panorama empeoró para Bieber cuando otra usuaria, Kadi, realizó una segunda acusación pública contra el cantante.

Según Danielle, el artista la habría agredido en marzo de 2014 luego de una presentación musical en Austin, Texas.

“Un hombre se acercó a mí y a mis amigas y nos preguntó si queríamos conocer a Justin. Por supuesto que dijimos que sí”, explicó la joven en un hilo de Twitter.

“Me pidió que me uniera a él en la cama. Fue entonces cuando me pregunté, ‘¿cómo demonios es esto normal? (…) Mi cuerpo se sentía inconsciente… No quiero entrar en detalles sobre lo que sucedió después", explicó.

Por otro lado, la usuaria Kadi aseguró que vivió algo similar en mayo de 2015 en Nueva York.

De acuerdo con esta segunda acusación, Bieber habrían invitado a la joven al hotel en el que se hospedaba y en donde había otros famoso actores de Disney.

La joven relató que Bieber la llevó a un baño y cerró la puerta. “Le pedí que se detuviera y le dije que no podía tener relaciones sexuales con nadie antes del matrimonio”, escribió y detalló que logró escapar luego de patearlo entre las piernas.

Justin Bieber presentó coartada que involucra a Selena Gomez

This article from 2014 talks about Selena being there with me. https://t.co/Jr2AE0brY2 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

En vista de las graves acusaciones, Bieber decidió que era necesario aclarar la situación y presentó “pruebas” para demostrar su inocencia.

“Normalmente no aclaro estas cosas, ya que he tratado con acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero después de hablar con mi esposa y mi equipo, decidí hablar sobre el tema esta noche”, dijo.

El cantante fue contundente en su rechazo a las acusaciones y afirmó que no hay nada de verdad en las palabras de las jóvenes.

“Los rumores son rumores, pero el abuso sexual es algo que no tomo a la ligera. Quería hablarlo de inmediato, pero por respeto a tantas víctimas que lidian con estos problemas a diario, quería asegurarme de reunir los hechos antes de hacer cualquier declaración”, aclaró.

“En las últimas 24 horas apareció un nuevo Twitter contando una historia donde se me involucra con un abuso sexual el 9 de marzo de 2014 en el hotel Four Seasons, en Austin, Texas. Quiero ser claro. No hay verdad en esta historia. De hecho, como pronto mostraré, nunca estuve presente en ese lugar”, enfatizó.

El canadiense confirmó que se encontraba en el lugar (Texas) para la fecha del supuesto abuso, sin embargo aclaró que no estuvo con la joven, sino con su entonces novia, Selena Gomez.

These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 pic.twitter.com/WlC6KAvJOZ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

“Según decía su historia, sorprendí a una multitud en Austin en Sxsw, donde aparecí en el escenario con mi asistente y canté algunas canciones. Lo que esta persona no sabía es que asistí a ese show con mi entonces novia Selena Gomez”, aseguró, además anexó un enlace de una noticia que confirmaría esta versión.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Además, compartió facturas que demostrarían que no se hospedaba en el hotel que refería la usuaria.

Sin embargo, Bieber no se refirió a la segunda denuncia.

