Así anunció Sofía Caiche que está embarazada de su tercer hijo

(Desliza hacia la derecha) Llego el momento de contar mi hermoso secreto 🙊… estoy en la dulce espera (24 semanas) de mi Tercer y último bebé a mis 39 años de edad, luego de 10 años desde que llego Renatita y a 18 años de mi primer hijo Pierito, tengo muchos sentimientos encontrados! Al inicio susto, angustia y desesperación ya que me enteré que estaba en estado de gestación cuando recién iniciamos la pandemia del Covid-19 (Febrero) por ende tenía trabajo contratado y programado hasta Mayo 🙈, pero una vez más comprobado que no siempre nuestros planes se cumplen como desearíamos, me tocó desconectarme de TODO (llamadas, WhatsApp y redes sociales) menos del Teletrabajo con la radio, porque entre en depresión por la situación de la pandemia, aparte que la pase muy mal con los estragos del segundo y tercer mes 🤢( me agarró como primeriza! Nada en comparación con mis otros dos embarazos) … me convertí en Ama de casa 24/7, disfrutando de mi familia y descasando❤️. Ya me siento súper bien, estoy retomando de a poco mi vida social con el mundo exterior desde casa. Sin más que decir ! Me siento la mujer más feliz de este mundo 😍 en mi hogar, viviendo intensamente con mi amor (pronto esposo), Renatita y mis gatitos a puertas cerradas. (mi Pierito vive con su papito)