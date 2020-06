El vestido Hugo Boss con el que la princesa Leonor dio clases de estilo

View this post on Instagram

👑Princess Leonor and Infanta Sofia accompanied their parents on a cultural event to mark the 6th anniversary of their family's reign. They saw the premiere of "Fandango Avenue" at the Canal Theaters in Madrid. ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ 👑⠀ La princesa Leonor y la infanta Sofía acompañaron a sus padres en un evento cultural en el sexto aniversario del reinado. Ellas asistieron al estreno de "Fandango Avenue" en los Teatros Canal de Madrid.