Las 5 revelaciones que tendrá la biografía de Meghan y Harry

No será hasta el 11 de agosto cuando se pueda leer Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of A Modern Royal Family (Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna), sin embargo, ya comienza a filtrarse que se puede esperar de un libro cuyo título ya es toda una declaración de intenciones.

Según The Sun en esta biografía se “explorará el viaje” que llevó a los Duques a tomar esta decisión y se “terminárá con la teoría de que Meghan es la fuerza impulsora”.

“Esa palabra 'Megxit' siempre ha enojado a Harry. Da la impresión de que la decisión de alejarse de la Familia Real fue de Meghan. La realidad es que Harry tomó esa decisión.

El libro aclarará eso y explicará por qué tuvo que suceder. La verdad es que Harry había sido infeliz por mucho, mucho tiempo”, publica el tabloide británico citando a una fuente próxima a la biografía.

La misma fuente agrega que este libro dejará claro no fue una decisión rápida: “Las semillas del Megxit se sembraron incluso antes de la boda”.

“El príncipe y Meghan estuvieron hablando sobre tomar un rumbo diferente mucho antes de casarse”, añaden.

Estas palabras están siendo muy comentadas en el Reino Unido, ya que siempre se había analizado esta ruptura poniendo el foco en la presión que estaba sufriendo la pareja durante los últimos meses.

Desde luego la biografía están siendo de lo más esperada, tanto que ya se puede reservar en preventa.

Autores

Escrita por los periodistas Omid Scobie y Carolyn Durand, que acompañaron a los duques de Sussex durante su breve, pero intenso periodo en activo en la Casa Real, se presenta como un retrato sin precedentes.

“Por primera vez, Finding Freedom va más allá de los titulares para revelar detalles desconocidos de la vida de Harry y Meghan, disipando los muchos rumores y conceptos erróneos que afectan a la pareja a ambos lados del Atlántico”.

“Con acceso único y escrito con la participación de las personas más cercanas a la pareja, Finding Freedom es un retrato honesto y cercano de una pareja segura, influyente y progresista que no tiene miedo de romper con la tradición, decidida a crear un nuevo camino lejos del foco de atención y construir un legado humanitario que marque una profunda diferencia en el mundo”, se puede leer en una reseña que pinta de lo más amable para la pareja.

The Mail on Sunday publicó en abril que los duques habían “colaborado” con los autores de esta biografía, sin embargo, ni los periodistas ni la editorial lo han aclarado de momento.