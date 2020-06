Stormi presume su gran estilo luciendo unas botas vaqueras con un hermoso vestido

View this post on Instagram

Bylo nebylo, do nejsledovanější rodiny světa se narodila princezna #KylieJenner. Stala se nejvlivnější influencerkou planety, matkou Stormi, #BeautyMogul a zdá se, že se jí splní, co si usmyslí. Zatímco byly Kylie a Stormi v karanténě ve svém domě v Los Angeles, @morellibrothers je exkluzivně pro #VogueCS vyfotili prostřednictvím Zoom callu. Ať už máte raději pohádky o úspěšných princeznách, nebo zlých královnách, vyprávějte je dál. Uvěříme-li, že svět může být lepším místem, tak se jím stane. — Nová #VogueCS vychází 18. června. Přejete si, abychom vám vydání doručili až domů? Objednejte na -> link v BIO. — #OnceUponATime, Princess #KylieJenner was born into the most-watched family in the world. She has become the most powerful #Influencer on the planet, Stormi’s mother, a #BeautyMogul and it seems that everything she wishes for comes true. While Kylie and Stormi were quarantined at their home in Los Angeles, @morellibrothers photographed them exclusively for #VogueCS via Zoom call. Whether you prefer #FairyTales about successful princesses or evil queens, keep telling them. If we believe that the world can be a better place, it will become one. — The new issue of #VogueCS will be released on June 18th. — #VogueCS #DoubleIssue #OnlyInPrint #24thEdition #BedtimeStory with #KylieAndStormi #BedtimeStories #FairyTale #Kylie #Stormi — Foto: @morellibrothers, Editor-in-Chief: @andreabehounkova, Creative Director: @kralicek, styling: @albamelendo, koordinátorka stylingu: @jilljacobsstudio, models: @kyliejenner & Stormi, make-up: @makeupbyariel s produkty @kyliecosmetics, vlasy: @jesushair for @ogxbeautyuk (@thewallgroup), produkce: @folabiquadri (@thequadrigroup), postprodukce: @cristianbuonomo