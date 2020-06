Controversia por la ropa que usó la conductora Romina Malaspina para un noticiero

Romina Malaspina fue objeto de críticas este jueves por el atuendo que llevaba para conducir en la noche de martes el noticiero de canal 26.

Malaspina, llevaba un top ceñido, muy transparente, sin corpiño debajo.

La modelo, actriz e influencer usó su cuenta de Twitter para responder a los achaques.

"Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas. Claro, es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, ¿no? Mientras sigan viendo tetas cómo algo 'anormal' vamos a seguir para atrás. Evolucionen", tuiteó.

El top que lució la conductora fue cuestionado en las redes sociales. - Instagram

Las críticas a la influencer también salpicaron a Sol Pérez, su compañera en la señal de noticias.

Pérez, ejerce como chica del clima por lo que dio pie a que la cuestionasen como estar cosificada.

La presentadora, dejó en claro sus diferencias con Romina.

"Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”, escribió en su Twitter.

Romina quiso a su vez responder a especulaciones sobre mala relación con sus compañeras.

"A algunos medios quiero decirles que vi programas intentando generar una rivalidad con mis compañeras. Yo no vine a Canal 26 a competir con nadie ni mucho menos a desplazar a nadie. No intenten crear conflicto de mi parte porque es nulo. Respeto por el trabajo de los demás", aclaró.

Malaspina nació en Mar del Plata y saltó a la fama al participar en la edición de Gran Hermano Argentina de 2015.

Esto la llevó a convertirse en un personaje mediático y aparició en otros programas como el reality chileno Doble tentación y el español Supervivientes , emitido en 2018.

A principios de marzo de 2020, Malaspina anunció, en un posteo de Instagram, que daba un giro en su carrera.

"El último año recibí cientos de mensajes preguntando si volverían a verme en otro reality, la respuesta para mí hace tiempo es muy clara. No volverán a verme en otro reality", aseveró.

"¡Pero tranquilos!" El motivo de esto tiene mucho sentido, y es que llevo casi ya 2 años trabajando muy duro en silencio en mi proyecto, me lanzo como artista", reveló.

La mediática, aseguraba que se iba a vivir a Estados Unidos.

Su intención era probar suerte como cantante, pero su proyecto se truncó debido al coronaviru.

Este fue el motivo por el que acabó incorporándose al canal 26.

No te pierdas el video en