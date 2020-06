Las fotos de Ricky Martin y Pablo Alborán que reflejan la complicidad entre ambos

Pablo Alborán encendió las redes sociales al declararse abiertamente homosexual a través de un video difundido en las redes sociales. Ricky Martin no tardó en enviarle un poderoso mensaje de apoyo.

El cantante español explicó que su confesión pública es para ser “un poquito más feliz de lo que ya era”, sin embargo y dejó claro que en su vida todo sigue igual.

Sin embargo, las palabras del artista se volvieron tendencia y revivieron imágenes del pasado en las que aparece con el boricua Ricky Martin.

Los dos cantantes trabajaron juntos en el 2014, cuando viajaron juntos a la India con el propósito de inspirarse y componer.

Para aquella época muchos rumores rodeaban la vida amorosa de Ricky, pues había terminado su relación con su exnovio Carlos y muchos medios apuntaron a que Alborán era su nuevo amor, sin embargo esto nunca fue confirmado.

Algunas imágenes avivaron estas suposiciones, pero lo que sí fue real es que ambos construyeron una excelente amistad llena de complicidad que dejó como resultado la canción “Quimera”.

La buena relación entre ambos quedó en evidencia tras la declaración de Alborán, pues el puertorriqueño le dedicó unas valiosas palabras de apoyo.

“Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces”, escribió el intérprete de “La mordidita”.