Netflix: cinco títulos de terror basados en hechos reales que puedes ver este fin de semana

A muchos nos encanta buscar series y películas de terror en Netflix, y digo buscar porque no todos se animan a reproducirla. Pero si tú eres de quienes si se atreven a ver estas producciones, entonces aquí te recomendamos 5 de ellas que están basadas en hechos reales.

El Exorcismo de Emily Rose – Película

SI no las has visto, no puedes dejarla pasar, pues es una de las películas de terror basadas en hechos reales más interesantes que hay en estos momentos en Netflix.

Este filme está basado en la historia real de Anneliese Michel, una joven alemana que en la vida real se decía que estaba poseída por 6 demonios diferentes.

Curon – Serie

Esta nueva serie nos presenta a una mujer que regresa a su casa después de 17 años junto a sus hijos gemelos, solo para desaparecer misteriosamente y dejarlos solos.

Esta serie esta basada en historias y relatos locales del pueblo real de Curon, un pueblo que termino hundido en la vida real.

El Conjuro – Película

Tal vez una de las películas más famosas que está basada en hechos reales. Se nos muestra aquí a una familia que termina necesitando la ayuda de dos grandes investigadores paranormales para hacerle frente a la entidad que hay en su casa. Muy recomendable.

Lo que vi (Haunted) – Serie

Esta serie literalmente nos presenta historias reales de terror contadas por quienes las vivieron y reconstruidas a manera de producción para que estemos más cercanos a los hechos.

Los testimonios pueden dejarte pensando sobre lo que hay más allá de la vida o la muerte.

Verónica – Película

Esta producción española nos muestra los peligros de jugar con una tabla ouija. Está basada en el caso real del “expediente Vallecas” el cual es el único caso paranormal registrado como tal por la policía en la historia.

Sin duda debes ver esta película se desarrolla a inicios de los años 90.