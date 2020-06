Adamari Lopez muestra los avances que ha logrado en su cuerpo con dieta y entrenamiento

View this post on Instagram

Mayo ha sido un mes de celebraciones y hoy tengo otra gran razón para celebrar porque cumplo otro mes viviendo un estilo de vida saludable y enfocada en mi bienestar! Estoy feliz y agradecida de que sean parte de esta etapa tan maravillosa que estoy viviendo y disfrutando! @ww #elretodeada #mimetaww #wellnessthatworks #myWW #embajadoradeWW #ad