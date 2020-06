Khloé Kardashian mostró por dentro del avión de Kylie Jenner y dejó impresionados a los fans

View this post on Instagram

Khloe posted a story on her Instagram on a plane with an item written “Kylie Air”. According to PageSix, months before the coronavirus pandemic, Kylie purchased a Global Express jet that is estimated to have cost between $50 million and $70 million. The jet may cost around $5 million a year to maintain and operate, aviation experts told the publication ✨ Slide and see images of the plane, the stories posted by Kylie on January 13, 2020 ✨(info: @pagesix @kyliesnapchat ) @kyliejenner . • Khloe postou um story em seu Instagram em um avião com um item escrito “Kylie Air”. De acordo com o site PageSix, meses antes da pandemia de coronavírus, Kylie comprou um jato Global Express que tem o valor estimado entre US$ 50 milhões e US$ 70 milhões (Mais ou menos R$ 258 milhões a R$ 360 milhões de reais). Além disso, o jato pode custar cerca de US$ 5 milhões (R$ 25 milhões) por ano para manter e operar, disseram especialistas em aviação à publicação ✨ Deslize e veja imagens do avião, os stories foram postados pela Kylie em 13 de janeiro de 2020 ✨ @kyliejenner