Jimena Barón se autoproclama como la "excobra"

Jimena Barón y Daniel Osvaldo han vuelto a convivir tras ocho años de separación.

“Siempre que el papá de mi hijo me dé lugar y muestre predisposición, voy a estar con una sonrisa enorme (y un vino). Viví toda mi vida con papás que se llevaron como el culo y duele. Haré siempre todo lo posible para regalarle otro capítulo de papás a mi hijo”, dijo la cantante en su momento.

En otros posteos declaró que "pasar de página no significa olvidar, ni dejar de tener las cosas claras. Significa remendar lo roto, sanar".

"Todo lo que sea sanar y sentir mejor será bienvenido, decisión 2020. Y para mí es un regalo también que me hago a mí misma porque todos merecemos sentirnos mejor con la fórmula que nos haga más felices", agregó la mediática.

Tanto ella como Osvaldo, han compartido videos en las redes sociales donde muestran su reciente convivencia.

El mismo Osvaldo a modo de broma, dijo que Barón se mudó al burlarse del tamaño del bolso que llevó a su casa.

"Me dijo ‘llevo una mochilita…’. Dale, se mudó. ¿Me estás jodiendo? Tu vieja se vino a vivir a casa y no me avisó”, le comentó a su hijo Morrison, de seis años en un video.

Por su parte, la intérprete de La Cobra, mostró un video en el que el futbolista había cambiado su cama por otra más grande.

Uno de los videos que compartió la cantante para mostrar su reencuentro y convivencia con Osvaldo. - Instagram

"Él me escrachó a mí, ahora lo voy a escrachar a él", comentó en la filmación.

Después de un cruce de stories la cantante intentó prender el fuego del hogar a leña del living de su nuevo hogar.

Cuando vio que no lo lograba, el futbolista le acercó alcohol y toallitas de papel.

“Supervivencia extrema con la participación de Jimena Barón”, expresó a modo de chanza.

Asimismo, la cantante y actriz que seguía centrada en el fuego agregó: "la excobra".

Este comentario generó una carcajada de complicidad entre la pareja.

"Hago el chiste yo. Ya fue", concluyó Barón.

