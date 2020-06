“Soy un cuate en cuerpo de mujer”: dice Ale la hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo

Las hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, Ana Pau y Ale abrieron un canal de Youtube juntas donde ambas demostraron que apesar de ser inseparables, son tan distintas como el yin y el yang.

Ana Pau tiene 23 años y es muy femenina y maternal, mientras que Ale, de 20 años, se reconoció con el adjetivo de "machorra".

"Soy super machorra desde chiquita. Me la pasaba con mi hermano, con mi papá. Para mis amigos soy un cuate más. Para mi hermano y mi papá también soy un amigo más", luego con una risa de verguenza reparó: "Pero también tengo mi lado femenino, se los juro".

Así continuaron sus confesiones, viéndose como son en muchas ocasiones son antagonistas. "Yo prefiero la comida dulce, dice Ana Paula. A mí me gusta lo salado, dice Ale". "No me gusta manejar, dice Paula. Y Ale: 'Yo amo manejar".

Del mismo modo, Ana Paula ama la ciudad y Ale el campo. Ana el chocolate y Ale los alimentos picantes" y así dejaron ver lo opuestas que son, aunque se la pasen juntas al punto de pegar sus camas para dormir unidas.

El momento inolvidable

Finalmente, las jovencitas revelaron cuál es su momento favorito en la vida, siendo esta una de las partes más emotivas de su video, pues hablaron sobre el orgullo que sienten al ver a su mamá triunfando sobre el escenario.

Biby Gaytán comparte el look con sus hijas y sorprende a sus seguidores con su juventud Las hijas de la famosa actriz coordinaron sus atuendos para una fotografía familiar dentro de su casa y lucieron idénticas a su madre.

“Ver a mi mamá actuar en Chicago y ya estando grandes nosotras, es un sentimiento que no puedo explicar… pero si fue mucho orgullo por mi mamá”, reveló la Alejandra muy conmovida, mientras que Pau exresó: “Nos encantó, fue de los mejores momentos de nuestras vidas ver a mi mamá en Chicago”.

Mira el video aquí