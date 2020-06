Angelina Jolie y otras famosas que copiaron looks de la princesa Diana para lucir fabulosas

View this post on Instagram

K & D ❤️🇬🇧 . . . . . . #royalty #royals #royalfamily #britishroyals #britishroyalfamily #theroyalfamily #theroyals #katemiddletonstyle #katemiddleton #duchesskate #duchessofcambridge #duchess #duchesscatherine #catherinemiddleton #ladydiana #ladydi #dianaofwales #dianaspencer #princessofwales #princessdiana #queenelizabeth #womanstyle #fashionista #fashionstyle