La infanta Sofía muestra su vestido más versátil: blanco y con pliegues en la cintura

View this post on Instagram

Sofía😍💗👧 © Bekia – #InfantaSofía #InfantaSofíaofSpain #InfantaSofíadeEspaña #Spain #España #spanishroyalfamily #spanishroyals #lafamiliareal #lafamiliarealespañola #royals #girl #spanishgirl #blondhair #sweet #cute #adorable #lovely #beautiful #pretty #gorgeous