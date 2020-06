Karla Panini asegura que Karla Luna sí la perdonó

Cuando la actriz Karla Panini, una de las protagonistas del programa de humor Las Lavanderas, reapareció para dar su versión ante el conflicto viral que se ha generado por haber sido amante del esposo de su supuesta "mejor amiga"Karla Luna, ella dejó claro que no debía explicaciones a nadie y que no le importaba la opinión del público.

La comediante junto con su esposo, Américo Garza, exesposo de Karla Luna, quiso concederle una entrevisa al periodista Gustavo Adolfo Infante, para el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, que se transmite en Youtube.

Karla Panini rompió el silencio: “No me interesa que el público me crea” Concedió una entrevista para decir que tiene que dar explicaciones de su vida al país

Sin embargo, luego de esa entrevista, y aún sin querer dar explicaciones "a un país", ella sigue dando entrevistas por televisión nacional y la más reciente fue a Primer Impacto, de la cadena Univision, donde aseguró que Karla Luna la perdonó antes de morir, en septiembre de 2017 y dijo que se fue “en paz”.

Cuando le preguntaron a Panini si Karla Luna la había perdonado, la ex Lavandera respondió:

"Yo sé que ella se fue en paz, yo sé que sí. Inclusive hubo una última llamada,que obviamente nosotros no sabíamos que iba a ser la última llamada, en donde habló con mi esposo".

En las últimas semanas la polémica pareja ha hablado a varios medios de comunicación y han sostenido su versión de que la familia de Luna desató un nuevo escándalo porque están preparando una bioserie.

En el programa de humor Las Lavanderas, Karla Panini y Karla Luna eran compañeras y grandes amigas. - Instagram

No está arrepentida

Además negó estar arrepentida de su matrimonio con Américo Garza. “Si pudiera echar el tiempo atrás, lo haría, pero no el hecho de haberme enamorado de mi esposo, eso no lo cambio, de tener una familia con él, eso no lo veo como error”.

En la plática con Primer Impacto, Panini comentó que lo que más le preocupa es la seguridad de sus hijos (Gabriel, a quien tuvo con Óscar Burgos, e Isabella, fruto de su relación con Américo Garza).

"Nuestra bebé tiene año y medio y he recibido mensajes de que ‘ojalá a tu bebé le dé cáncer, los vamos a encontrar y le vamos a echar ácido a ti y a Gabriel (su otro hijo), porque te lo mereces", aseguró Panini.

"Entonces yo tengo miedo no tanto por mí, sino por mis hijos. El que haya alguien tan fanático que pueda llegar a hacer algo", lamentó.