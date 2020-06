Kimberly Flores manda mensaje de apoyo a Chiquis y Lorenzo

Pese a todas las críticas que Kimberly Flores recibió hace una semana tras lanzarse como cantante de reggaeton con su primer sencillo llamado Vacilar, ya el video en Youtube acumula más de 1 millón reproducciones, y ha sido entrevistada sobre su debut.

La modelo hizo una conferencia de prensa virtual en la que habló de su nueva canción y allí fue abordada por reporteros de Telemundo para preguntarle sobre otros temas como la amistad que ella y su pareja, el cantante Edwin Luna, tienen con la ex pareja deque formaban la Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez.

Se le preguntó que qué opinaba sobre la ruptura de ese matrimonio que conforma la hija de Jenny Rivera con Méndez, a lo que ella respondió:No te sabría decir, no estoy muy enterada".

Luego agregó: "He estado muy enfocada en la canción, entonces no he estado checando los demás temas que están pasando alrededor. Dios los bendiga, que les mando muchas bendiciones y que pronto salgan de todo esto".

La pregunta que le hiciero sobre la crisis que atraviesan Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, fue porque en sus redes ellos muestran tener una buena relación con la pareja.

De hecho, hace unas semanas hasta los retaron a hacer un desafío de maquillaje, e el que Edwin Luna maquilló a su esposa y luego se maquilló a sí mismo. Y retó que Chiquis y Lorenzo lo hicieran.

Identificada como la esposa de…

También le preguntaron si le molestaba que siempre la identificaran como la esposa de Edwin Luna, a lo que ella respondió de una manera muy sutil.

“Pues no para nada, porque sí soy su esposa".

"Desde que comenzó nuestra relación, Edwin ya tenía una carrera de más de 10 años, entonces no tendría por qué molestarme, porque él es alguien muy reconocido y no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Creo que más que molestarme me enorgullece”.