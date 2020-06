J Balvin se convierte en un dibujo animado en su nuevo video

El reguetonero J Balvin se convirtió en un dibujo animado que se enamora de una traviesa muñeca inspirada en anime. Así se le ve en el nuevo video oficial animado de su sencillo “Azul”.

No es el primer video animado del artista, pero si el de mayor calidad en ese genero. Fue dirigido por Colin Tilley, un californiano de 31 años, es el CEO y creador de Boy In The Castle Productions, una de las más grandes productoras de videos para artistas urbanos o alternativos, según lo reseña el portal LaCalleTV.

Ha hecho el trabajo visual y creativo de todos los videos del disco Oasis, de J Balvin y Bad Bunny, el de la canción Qué Calor, de Major Lazer, J Balvin y El Alfa El Jefe, el de Nibiru de Ozuna y Colores de J Balvin, respectivamente. En resumen ha trabajado mucho con Balvin.

Estos son algunos modelos de la colección que Balvin J lanzará junto con GUESS en junio La icónica marca y el artista se unieron inspirados en su último albúm "Colores".

Por su destacado trabajo, Tilley ha recibido nominaciones a los Grammy Awards y los Video Music Awards de MTV, saliendo victorioso en varios MTV VMAs, como el de Mejor video masculino por U Smile de Justin Bieber, el de Mejor artista a segui, por What About Love de Austin Mahone; el Mejor video de Hip Hop por Anaconda de Nicky Minaj, y Mejor dirección en video por Allright, de Kendrick Lamar.

Video viral

Azul es el octavo video de su álbum Colores, y todos loa anteriores también los dirigió Tilley. Con pocas horas del lanzamiento ya se posicionó en las tendencias de Youtube, como el número 13 más visto.

Según lo reseñó el diario El País, Colores es la continuación del álbum lanzado en el 2018, Vibras, fue nombrado recientemente como uno de los mejores álbumes del 2020 por Billboard.

Colores se realizó bajo la dirección creativa del artista contamporáneo japonés, Takashi Murakami, quien creó diez nuevos personajes de flores, uno para cada canción y cada color del álbum.

"Aunque es ampliamente reconocido por ser una fuerza comercial, el álbum resalta las diferentes formas en las cuales Balvin está penetrando todas las facetas culturales, no solo la música, también el arte y el diseño, lo que le da una identidad única", considera el diario europeo.

Mira el video aquí