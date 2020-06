Meghan Markle nos enseña porque todas debemos tener una camisa blanca en el guardarropa

View this post on Instagram

“¿Cuántas veces necesitamos reconstruir? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a reconstruir, reconstruir y reconstruir hasta que se reconstruya. Porque cuando la base se rompe, nosotros también. Vas a liderar con amor, compasión y con tus voces. Vas a usar tu voz de una manera más fuerte que nunca ”. – Meghan Markle 👏❤️#EnBogaMagazine #MeghanMarkle