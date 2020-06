El conflicto de Mirtha Legrand con Marina Calabró: "Mirtha Legrand me tiene bloqueada en wHatsApp"

Marina Calabró confesó que Mirtha Legrand la bloqueó del wHatsApp.

"Mirtha Legrand me tiene bloqueada. Le mandé un mensaje muy lindo y emotivo cuando falleció su hermana Goldy pero tiene un solo tilde así que nunca lo leyó. Ni siquiera le llegó. Y no le pedí a mi mamá que se lo mande porque si Mirtha no quiere recibir un mensaje mío, la respeto", contó en Confrontados, un programa en Elnueve.

El conflicto de Mirtha con Calabró es desde hace tiempo.

En el 2014, cuando Marina estaba trabajando como panelista en Infama , Mirtha dijo: "Marina es malísima. Habla mal de todo el mundo. Profesora, economista y terminó haciendo chimentos".

La gran diva de la pantalla pequeña de Argentina seguiría enojada por un conflicto de hace años con Marina Calabró. - Facebopok

La panelista, no dudó en otorgarle una amplia respuesta:

"¿El chimento es un género menor? Yo estoy feliz, acá en este programa, haciendo lo que hago. Me encanta. Es feo lo que dijo. Le quiero decir a la señora que: primero, no terminé en ningún lado porque espero tener algunos años por delante; segundo, soy feliz en este programa y me encanta hacer lo que hago. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Yo esto que hago, si usted lo quiere llamar chimentos, frivolidad, farándula, lo hago con convicción, con profesionalismo, con honestidad y con orgullo. Y usted hace lo mismo, pero reniega de lo que hace. Esa es la diferencia entre usted y yo", expuso.

Legrand, quien era muy amiga de Juan Carlos Calabró y su mujer Coca, rompió su vínculo con la familia a raíz del conflicto.

Calabró, reconoció a La Nación que en la época de Infama, el programa se posicionó al lado de Lina, una exempleada de Mirtha, con la que mantuvo un litigio judicial.

"Mirtha lo tomó de manera personal. Quizás era más fácil enojarse conmigo porque era la persona que ella tenía más cercana a sus afectos familiares. Es lógico que una estrella de tamaña magnitud espere una incondicionalidad que no encontró en mí. De eso me hago cargo", admitió.