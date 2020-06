Zahara Jolie Pitt lleva un coqueto jumpsuit para estar frescas y a la moda en verano

View this post on Instagram

Anjelina Jolie 6 aylığında övladlığa götürdüyü Zahara ilə.Bioloji anasını bir müddət əvvəl axtarmışdı.Hətda ona qayıtmaq istəmişdi.Amma sonradan geri döndü. Ana doğub dünyaya gətirən deyil,mənə görə onu böyüdən ,zəhmət çəkən, yuxusuz qalan ən əsası onu sevən varlıqdı Ana