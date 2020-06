Artistas del mundo lamentan la partida Pau Donés en sus redes

La voz líder e inconfundible de la banda Jarabe de Palo quedó en silencio, porque su vocalista, el músico Pau Donés, falleció hoy, a sus 53 años. Y artistas de todas partes del mundo, especialmente latinos, han lamentado su partida en las redes sociales.

De su país natal, Alejandro Sanz dio un triste mensaje en sus redes:

"Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las làgrimas, me imagino a [email protected] Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo".