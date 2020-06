Kylie Jenner combina una camiseta oversize con corsé y maxi botas para el look más chic del 2020

Kylie Jenner es un icono de la moda, pues impone tendencias con todos los looks que usa y muestra las mejores formas de combinar prendas.

Una de las prendas que la famosa celebridad ha mostrado cómo combinar para un look casual es una camiseta oversize.

Kylie usó para un día de paseo una camiseta oversize blanca con un corsé verde, y unas maxi botas en el mismo tono.

"Es que su estilo es único me encanta ese look", "se ve hermosa con esa camiseta con corsé wow", "y pensar que tengo un montón de camisetas y no me gustaban, ya se cómo usarlas", y "gracias por darnos tantas lecciones de moda", son algunos de los comentarios en redes.

También nos ha enseñado a llevar camisetas en un look informal, usando short de mezclilla y tenis blancos.

Además, nos ha dado grandes lecciones de moda para el verano durante la cuarentena y lo mejor es que no necesitas tener mucho dinero.

La celebridad acostumbra llevar outfits lujosos y extravagantes, pero recientemente ha ofrecido algunas opciones muy económicas que están al alcance de todas.

Hace algunas semanas la empresaria llevó un look para salir de paseo, conformado por un jean corte alto de 325 dólares, y un crop top blanco de solo 28 dólares.

