365 DNI la película erótica de Netflix que divide opiniones por mostrar una relación tóxica

'365 DNI', también conocida con el nombre '365 días', es la nueva película de Netflix que ha causado polémica con su estreno. La cinta ha sido comparada con '30 Sombras de Grey' por los tintes eróticos que maneja. Sin embargo, su trama contiene una relación tóxica y peligrosa que muchos han criticado.

La película está basada en una novela polaca de Blanka Lipinska, la cual narra la historia de una mujer que es secuestrada con un jefe de la mafia por un año para que se enamore de él.

Además de hacer referencia al síndrome de Estocolmo (cuando la víctima se enamora de su secuestrador), la cinta romantiza las relaciones forzadas y el secuestro.

Just finished #365Dni & while the sex scenes were great, the story itself just romanticizes kidnapping & a forced relationship. You basically just watch shawty get Stockholm syndrome 🥴

A través de redes sociales, varios usuarios ya han expresado su descontento por el nuevo contenido de la plataforma de streaming, ya que consideran que es dañino para los usuarios consumir este tipo de violencia contra la mujer.

#365dni please remember that there is a huge difference between fantasy and reality. If you are a guy, pls don't get any ideas. No girl wants to be kidnapped and made to fall in love.

— Adiel de Villiers (@Adielie1) June 7, 2020