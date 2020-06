Biby Gaytán comparte el look con sus hijas y sorprende a sus seguidores con su juventud

View this post on Instagram

YOGA CHALLENGE: Me nominaron: @paucapetillog y @alecapetilloga Reglas: 1. Escoger 5 poses de yoga 2. Por lo menos tener 3 bien hechas 3. Subir las 5 poses a Instagram (incluyendo los intentos fallidos) 4. Reta a 3 personas o parejas – Reto a: – @chacho_gaytan con @marianagr_c – @ing_queche con @iraialbarran – @eduardocapetillog nomina a @jaramillo.94