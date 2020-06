La princesa Leonor y la infanta Sofía dividen preferencias entre los reyes Felipe y Letizia

View this post on Instagram

Sus Majestades los reyes, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, guardaron un minuto de silencio en recuerdo de los casi treinta mil fallecidos que ha ocasionado la pandemia en nuestro país. Lo han hecho en los jardines del Palacio de la Zarzuela 👑🇪🇦