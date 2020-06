Jorge Vargas, el hombre que marcó la historia de Lupita D'Alessio

La re transmisión de la serie que retrata la vida de Lupita D'Alessio, Hoy voy a cambiar, ha vuelto a causar gran revuelo entre los curiosos de la farándula. La llamada "Leona Dormida" sin duda posee una de las voces más privilegiadas de México, pero su historia no fue nada glamorosa

Es bien sabido que D'Alessio tuvo varios romances que marcaron su vida y su carrera, siendo su matrimonio con Jorge Vargas uno de los más controversiales.

Lupita apenas tenía 17 años y su carrera estaba en ascenso cuando unió su vida al también cantante y actor.

"Me acuerdo que vi a un hombre maravilloso, lo vi con pantalones de piel , su patilla, muy alto , delgado, muy guapo", relata la cantante en la bioserie.

Sin el consentimiento de sus padres se casó con él en 1971. "Yo era una mujer muy bella, entonces mi papá no quería nada con él porque era su única hija. Me llevaba 17 años de diferencia; yo tenía 16 y él 31 . Mi papá le dijo que no. Usted no es un lobo de mar, es un lobo de barrio, le dijo".

Vargas era sobrino del productor Ernesto Alonso, lo que le abrió muchas puertas en el mundo de las telenovelas. Tuvo una extensa carrera artística, participando en producciones como La cruz de Marisa Cruces, El chofer, Mañana será otro día, Pasiones encendidas, La traición, La sonrisa del Diablo, María Isabel, La otra, entre muchas otras.

El actor también incursionó en cine con cintas como Me he de comer esa tuna, La silla vacía, Ciudad sin ley, El rey de los coleaderos, Esclavo y amo entre otras.

Jorge Vargas fue un punto clave en su carrera pues juntos formaron su propia disquera y grabaron grandes éxitos.Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente cuando ésta comenzó a tener más fama que él. Lupita lo describió como "celos profesionales" que los llevaron a los golpes.

El dolor más grande

Uno de los momentos más difíciles por los que pasó la cantante fue la pérdida de su primer bebé, fruto de su relación con Jorge Vargas. En 1973, Lupita dio a luz a su segundo hijo, Jorge y cuatro años después, nació Ernesto.

A pesar de que formaron una familia, los problemas continuaron y terminaron divorciándose. Vargas se casó por segunda ocasión con Mary González con la que procreó dos hijas, Vanessa y Valeria.

"Me dio a escoger o tu carrera o yo y yo acababa de ganar la OTI con Como Tú, que sonó mucho en la radio. Entre la fama, no tener a Dios y no saber valorar, los abandoné porque yo preferí mi carrera", confesó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante

Pero las cosas no terminaron ahí pues Vargas obtuvo la custodia completa de sus hijos, quienes tenían apenas 2 y 4 años de edad. Además, de acuerdo con lo que ha relatado la cantante no sólo se quedó sin nada, pues todas las propiedades estaban a nombre de él, sino que también terminó alejada de sus hijos por diez años.

Ante su ausencia, Mary se convirtió en una segunda madre para Jorge y Ernesto., lo que hizo que Lupita estuviera muy agradecida con ella.

La muerte de Vargas

En octubre de 2009 Jorge fue diagnosticado con cáncer de colon y fue operado un mes más tarde pero una bacteria se alojó en su cuerpo, agravando su estado de salud.

Murió el 2 de noviembre de 2009, en la Ciudad de México a los 68 años de edad.

Tras su fallecimiento, hubo una gran controversia pues se sabía que su último deseo era ser incinerado y depositado en la Basílica de Guadalupe, pues era Guadalupano. SIn embargo, su hijo Ernesto decidió velarlo y sepultarlo bajo un rito cristiano.

Lupita D'Alessio se negó a asistir al funeral pero sí estuvo presente su hijo César, fruto de su relación con César Gómez, pues llegó a ser muy cercano a Vargas.

