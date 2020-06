Descubre por qué Ángela Aguilar prefiere llevar el cabello corto

Ángela Aguilar, la más pequeña de los hijos de Pepe Aguilar, es la que más brillo le ha sacado a su talento vocal y, al mismo tiempo, se ha convertido en una destacada influencer de la moda.

Por tanto, todos sus fanáticos y medios están pendientes de los looks que la joven de 16 años luce y que muchas veces han marcado tendencia.

Ángela Aguilar da una lección de estilo con elegante corsé y cabello fucsia La cantante es arriesgada con su estilo.

Hace unas semanas optó por seguir la moda del cabello en tonos pasteles. Pero antes de dar el paso, consultó a sus seguidores en Twitter, sobre qué colores de cabello querían que usara. Y los complació.

Pero sus fanáticos no se conforman con los cambios de color. En muchas ocasiones le han preguntado a Ángela Aguilar por qué no usa el cabello largo.

Quieren verla con melena

En uno de los videos que subió a su vlog de Youtube, recopiló las preguntas que más le han hecho sus fans y las respondió en un solo video.

Por supuesto, no faltó quien le preguntara si alguna vez se la ha antojado llevar el cabello largo. A lo que ella respondió.

"Varias veces se me ha antojado tener el cabello largo. Pero es que, tengo muchas pelucas en mi casa, porque soy una loca y me gusta tener pelucas".

Y agregó: "Tengo pelucas de pelo largo y se me hace que no se me ven tan bien. Porque el cabello cortito me delinea la quijada y siento que me veo mejor. Con el pelo largo, no sé… siento que me veo más triste".

Entonces contó la idea que tenía para cambiar su look antes de la pandemia.

"Antes de que toda esta locura del covid-19 y que la cuarentena comenzara, íbamos para España y le dije a mi mamá que como allá no íbamos a trabajar, ni nada, me iba a poner extensiones en el pelo, para verme con pelo largo".

"Así que cuando vaya a España, después que todo esto pase, yo creo que voy a tener cabello largo, pero solo temporalmente", le prometió a sus fans.

Conoce más aquí