Meghan Markle podría tener problemas con su nuevo equipo de seguridad

El príncipe Harry y Meghan Markle han contratado los servicios de una firma de seguridad, también utilizada por una gran cantidad de personalidades famosas, incluido Jeff Bezos y Tom Hanks.

Según reseña el Daily Times, se cree que el equipo que los custodia está dirigido por Gavin De Becker, un ex jefe de seguridad del presidente Ronald Reagan. También que el equipo de De Becker ya se ha desplegado para proteger la mansión de ocho dormitorios de Perry.

Will Geddes, un experto en seguridad para celebridades, reveló a The Times que augura que los oficiales de De Becker no tengan problemas con Harry, pero que Meghan tendrá que ser consciente. Él dijo: "nunca he protegido a Harry, pero me he topado con él. Es muy encantador y agradable, y como ex militar entendería y aceptaría ciertos protocolos y habría respeto mutuo".

"A quien no quieres es Meghan, a quien nunca he conocido, pidiéndole a los chicos [de seguridad] que busquen su leche de arroz en Whole Foods. Mientras existan los límites, no debería haber problemas". Estos son suposiciones del hombre, quien ni siquiera conoce a la duquesa, una persona que se ha caracterizado por su humildad.

Pero tal cuidado no es barato. Se piensa que Harry y Meghan pagarán a De Becker 7,000 euros al día por sus servicios, o el equivalente a 2.5 millones de euros al año. No está claro quién está pagando por la factura de seguridad, aunque los amigos de los Sussexes afirman que hasta la semana pasada la pareja estuvo pagando de su propio bolsillo.

