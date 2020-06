Estas películas y documentales de Netflix te ayudarán a comprender mejor el racismo

Durante los últimos días ha sido noticia el alzamiento social que ha vivido Estados Unidos por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano a manos de la policía, colocando al racismo en la palestra. En Netflix también se han sumado a la causa.

Y no porque tomaran un rol protagónico en el suceso sino porque dentro de su plataforma hay diversos contenidos que explican muy bien la problemática, desarrollan un marco histórico y nos hacen reflexionar sobre su influencia en el pasado y presente.

12 años de esclavitud

De acuerdo con la revista Glamour, este film está basado en las memorias de Solomon Northup, un libro que fue uno de los más vendidos.

Escena de la película. - Instagram

Gira en torno a un hombre negro y libre pues vivía en Nueva York que fue secuestrado y vendido como esclavo a un sureño, quien lo mantuvo por 12 años bajo su yugo en 1841.



I Am Not Your Negro

Pero si te gustan más los documentales podemos recomendarte esta producción que trata sobre los escritos de James Balwin, dedicado a recoger las historias de Medgar Evers, Malcolm X y Martin Luther King, tres líderes afroamericanos.

Se narra la historia de Estados Unidos y el racismo a través de las vidas de esos protagonistas, muy cercanos al autor. En el portal Rotten Tomatoes obtuvo un 99% de aprobación.



Green Book

Un pianista afrodescendiente contrata a un chofer blanco para que lo lleve a una gira por el sur de los Estados Unidos en 1962, donde descubren los pocos lugares que son seguros para una persona de color mediante el libro verde.

En el 2019 esta película fue ganadora del Óscar.



13 TH

Esta documental es original de Netflix y recoge a expertos, activistas y políticos que analizan la criminalización de los afroamericanos en el país norteamericano. Se estrenó en 2016 pero el tema sigue más que vigente.



Otras producciones sobre el tema son: The Hate U Give, Blackkklansman, Explaneid: Racial Wealth Gap, If Beale Street Could Talk, Selma, When they see us y Loving.

