Nuevas acciones de la ex lavandera: Karla Panini demandará a la familia de Karla Luna

El odio, la rivalidad y la polémica entre las actrices Karla Panini y Karla Luna pica y se extiende, aún estando Luna muerta, ya que su "supuesta" mejor amiga y actual esposa del ex esposo de fallecida, anunció que demandará a la familia Luna.

Así lo anunció Panini en una entrevista concedida al programa De Primera Mano, para Imagen Televisión, que se transmite en Youtube, y se realizó desde su casa, junto con su esposo Américo Garza, y las hijas de Luna con Garza que ahora están bajo su crianza.

Karla Panini rompió el silencio: “No me interesa que el público me crea” Concedió una entrevista para decir que tiene que dar explicaciones de su vida al país

Es de recordar que Panini protagonizaba con Karla Luna, un programa televisivo de humor llamado Las Lavanderas, deTelehit, y fue allí donde las dos comediantes se hicieron las mejores amigas y la "comadre güera" como era llamada Panini en el show, se hizo amante del esposo de Luna.

En la entrevista, la ex lavandera rubia, admitió que sí existió un teléfono celular de Garza, en el que Luna se dio cuenta de la relación que sostenía su entonces esposo, con ella. Sin embargo, asegura que mucha de la información difundida al respecto está sacada de contexto.

"Por supuesto que había un celular, por supuesto que había mensajes, éramos una pareja, era bien sabido que éramos pareja, por supuesto había mensajes, de ahí a que esos mensajes, como tantas cosas que han armado y han editado, sean ciertos, eso es otra cosa".

Panini dijo haber sido víctima de la propagación de noticias falsas que han desprestigiado su imagen pública, por lo que ya prepara una estrategia en contra de la familia de Karla Luna, para defender su honor.

Sin redes sociales

"Me han inventado palabras o pláticas que yo jamás he dicho, yo me alejé de las redes sociales no porque estuviera escondida, no porque estuviera en crisis, si me alejé es porque me estaba asesorando jurídicamente”, afirmó.

La "comadre güera" recalcó que ella no tiene ninguna cuenta en ninguna red social, y que decidió darse un tiempo fuera de las plataformas digitales para asesorarse legalmente y hacer frente a las acusaciones en su contra.

Eso con la intención de emprender un proceso legal contra la familia de Karla Luna y al empresario Felipe Silva, quien aseguró que le había dado a Panini una considerable cantidad de dinero a fin de sostener un encuentro íntimo con él.