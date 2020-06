“Bailando por un sueño”: Raquel Argandoña y Jazz Torres protagonizaron un tenso momento en la gala

La tensión se apoderó del estudio en una nueva emisión de Bailando por un sueño luego de que el Sensual Spiderman y su compañera de baile, Xiomara Herrera, presentaran su coreografía con el tema Tusa de Karol G.

Aunque la presentación recibió una buena evaluación de Fran García-Huidobro y Eva Gómez, el momento de tensión llegó cuan Raquel Argandoña dio su perspectiva del “performance”.

Sensual Spiderman y Xiomara Herrera han destacado en Bailando por un sueño

La panelista prefirió mantener su voto secreto, pero los comentarios fueron implacables y afirmó sentirse decepcionada del desempeño de la pareja.

“Estoy un poco desconcertada, me decepcionaron. No me gustó nada de lo que vi, estaba acostumbrada a otro tipo de coreografía, con más fuerza. Lo encontré hasta descoordinado y la puesta en escena fue básica”, dijo Argandoña.

El comentario no fue del agrado para la coreógrafa Jazz Torres, de modo que trató de defender a los participantes.

“El hecho de ocupar elementos ya lo hace un poco más complejo. Haberse arriesgado con eso ya es un mérito (…) Decir que es muy básico, no lo creo, porque requiere de mucha concentración y precisión. Estoy en desacuerdo”, dijo Torres en defensa a Spiderman y a Xiomara.

Sin embargo, la jueza no aceptó el argumento y pidió respetar su evaluación.

“Yo no vengo a polemizar con nadie, es mi opinión, es lo que vi. Siempre he sido fanática de esta pareja, pero ahora lo encontré básico y esperaba más. A mí me gustan las coreografías de Spiderman, pero esta no me gustó y no me obligues a que me guste”, afirmó.

La opinión de Argandoña no fue del agrado de todos, incluyendo al jefe de los coreógrafos, debido a que consideran que los participantes requieren críticas constructivas para mejorar su desempeño.

Te mostramos en video: