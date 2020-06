Lea Michele le respondió a ex compañera de Glee que la acusó de racismo: "me disculpo por mi comportamiento"

Tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, la actriz y cantante Lea Michele aprovechó las redes sociales para hacer un llamado contra el racismo.

Sin embargo, de concientización sufrió un duro revés cuando, la también actriz Samantha Ware, la encaró duramente al recordar un fuerte episodio en su paso por la serie Glee.

"¿Te acuerdas cuando hiciste mi primer trabajo de televisión un infierno en vida? Porque yo nunca lo olvidaré", espetó Ware, quien participó en la sexta temporada de la serie de Fox.

"Creo que le dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad tú 'cagarías en mi peluca' entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron cuestionar mi carrera en Hollywood", respondió Ware a un tuit de Michele.

Tras la polémica, Michele se defendió y ofreció disculpas en redes sociales. “Una de las lecciones más importantes de las últimas semanas es que debemos tomarnos el tiempo para escuchar y conocer las perspectivas de otras personas y cualquier papel que hayamos jugado o cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a abordar las injusticias que enfrentan”, comenzó diciendo.

"Cuando tuiteé el otro día, estaba destinado a ser una muestra de apoyo para nuestros amigos, vecinos y comunidades de color durante este momento realmente difícil, pero las respuestas que recibí a lo que publiqué también me hicieron centrarme específicamente en cómo mi comportamiento con los miembros del reparto fue percibido por ellos", agregó.

"Si bien no recuerdo haber hecho esta declaración específica y nunca he juzgado a otros por su pasado o el color de su piel, ese no es realmente el punto. Lo que importa es que claramente actué de manera que lastimó a otras personas", señaló.

"Fuera mi posición de privilegio y perspectiva lo que me hizo ser percibida como insensible o inapropiada a veces, o solo mi inmadurez y actuar innecesariamente difícil, me disculpo por mi comportamiento y por cualquier dolor que haya causado. Todos podemos crecer y cambiar y definitivamente he usado estos últimos meses para reflejar mis propias deficiencias", reconoció.

Y cerró: "Estoy a un par de meses de convertirme en madre y sé que necesito seguir trabajando para mejorar y asumir la responsabilidad de mis acciones, para poder ser un verdadero modelo a seguir para mi hijo y poder transmitirle mis lecciones y errores, para que pueda aprender de mí. Escuché estas críticas y estoy aprendiendo, y aunque lo siento mucho, seré mejor en el futuro gracias a esta experiencia".