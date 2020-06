Ivana Nadal muestra su cuerpo al natural:"Es lo que soy, no tengo nada que ocultar"

Ivana Nadal, publicó una serie de fotografías en redes sociales donde se la veía sentada y mostrando lo que denominó sus "rollitos" en la panza.

Hace unas semanas, fue polémica que un seguidor la catalogó de "gordita" en un comentario de una publicación anterior.

Sus fotos al natural generaron controversia.

Por un lado, se encontraban los que apoyaban a Nadal.

Por el otro bando, se hallaban los que la acusaban de "mentir" en sus antiguas publicaciones.

A raíz de esto, la conductora publicó un video donde reflexionaba sobre la aceptación personal.

"En el anterior posteo mostré que depende de si estoy sentada o encorvada se me hace un rollito, que también lo tengo. Con eso quise mostrar dos cosas: una es que quise mostrar que todavía tengo cosas que me molestan, pero no por eso me entrego a eso. Lo acepto, lo quiero y lo acaricio; pero no lo aprieto y trabajo para que se vaya", matizó.

Ivana, continuó con su reflexión y aseguró que no mentía a sus seguidores ni usaba photoshop ni filtros de Instagram.

"Esto es lo que soy, no ay nada qué ocultar", aseveró.

La presentadora, quiso mandarles un mensaje de apoyo a sus seguidores, fomentando el amor propio.

A raíz de las críticas de otros usuarios que la acusaron de de engañar en otras fotos, la conductora publicó un video aclarando. - Instagram

"Aceptá que el otro es diferente. No quieras buscar lo que te molesta de vos en otra persona para que empieces a tener empatía. No hagas eso. Aceptá al otro porque es distinto y ya. Enfocate en vos. Toda la energía ponela en vos. Aceptate, tratate bien. Y las cosas que te molesten, comenzá a cambiarlas. Hacé cosas para lograrla. No te enfoques en el otro. Hacelo en vos. Vas a ver cómo todo cambia", manifestó.

Asimismo, quiso aclarar que no había engordado, como aseguraban algunos, y que estaba "mejor" que cuando empezó la cuarentena.

"Solo quiero mostrarte que si me siento de forma relajada, todavía tengo rollos. Me amo y me acepto, y no me entrego a algo que no me gusta. Entreno por mí, me trato bien por mí, me doy amor por mí, me abrazo por mí. Y voy a seguir mejorando mi interior para que mi exterior también lo haga. Todo por y para mí", atestiguó la conductora.