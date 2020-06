Lea Michele fue acusada de racista por una excompañera de Glee

La polémica generada por la muerte de George Floyd y la posterior ola de protestas y manifestaciones de apoyo, no se detiene. En el mundo del espectáculo un nuevo capítulo se abrió cuando la actriz Lea Michele fue acusada de ser racista mientras se quejaba sobre esta problemática social.

El episodio ocurrió a través de la red social Twitter donde la protagonista de la popular serie "Glee" se quejó sobre la brutalidad policial ejercida en una detención sobre el hombre afroamericano, George Floyd, llevándolo a la muerte, cuestión que ha levantado reclamos antirracistas en Estados Unidos.

Fue entonces cuando la también actriz Samantha Ware, su compañera en la producción, dejó de romper el silencio y expuso los presuntos maltratos que sufrió por parte de Michele por ser afrodescendiente, según El Impacial.

“George Floyd no merecía esto. Esto no fue un incidente aislado, y debe terminar #BlackLivesMatter”, tuiteó Michele en primer lugar.

George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter

Más tarde, la artista que le dio vida a Jane en la sexta temporada de la serie musical repicó a su comentario.

“¡Que risa, ¿recuerdas cuando hiciste mi primer trabajo en televisión un infierno? Porque yo nunca lo olvidaré. ¡Creo que le dijiste a todos que si tenías la oportunidad ‘harías mierda en mi peluca!’ entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería una carrera en Hollywood”, escribió Ware.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020