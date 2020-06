Ninel Conde tuvo una breve y dolorosa llamada con su hijo Emmanuel

View this post on Instagram

Hace un mes fue la última vez que pude abrazarte amor mío … pedacito de mi ser . Pronto se hará justicia … Atencion a @gobmexico @gob.mx @procuraduria_general_trcc @procuradoria.pgdf las pruebas están presentadas ..#justiciaparaEmmanuel #noalaviolenciadegenero #noalnarcisimo #noaltraficodeinfluencias