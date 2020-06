Hijo de Amaya Forch desarrolla sus habilidades en la cocina junto a la artista en cuarentena

View this post on Instagram

Hice mi primer live cocinando, ja. En total se metieron + de 1.000 personas. Wow! Increíble poder llegar a tantos desde mi casa. En el celular de camarógrafa estuvo mi Julieta y de pinche cocina Alonso. Es genial poder compartir con ustedes de esta forma relajada y conversar a través de sus comentarios y preguntas. Se conectaron chilenos que están en otros países en este momento. Imagino la nostalgia que deben sentir y cómo deben estar pensando en sus familiares que están acá. Hice porotos con riendas porque aquí y en la quebrada del ají somos todos más chilenos que los porotos! 😉🇨🇱