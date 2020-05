El mini vestido dorado con enormes cristales con el que Shakira presumió sus curvas

View this post on Instagram

Hoy 26 de mayo el álbum 'El Dorado' cumple 3 años desde su lanzamiento en 2017! Un album inspirado en su vida personal y experiencias vividas junto a Gerard 💛 . "Toda mi vida, había presionado tantas cosas en mi vida personal para seguir mis sueños, mis sueños profesionales, para convertirme en una artista exitosa. Y de repente, las cosas cambiaron, y me vi como una madre, con una familia con la que había soñado desde que era niña y luego, cuando me di cuenta de que el creador dentro de mí también estaba pidiendo ser considerado, mi música se convirtió en mi escape. El estudio se convirtió en el lugar para dejar un poco de vapor apagado, lejos de la vida cotidiana como una madre -se convirtió en mi afición y entonces se convirtió en un placer como todas las aficiones son así que ahora la música es mi afición ¡Oh, nunca pensé que iba a decir eso!"