Sale a la luz la hoja de vida de Meghan Markle cuando buscaba convertirse en actriz

Meghan Markle es conocida como una consumada actriz de Hollywood, la esposa del príncipe Harry y madre de Archie, pero pocos saben que la duquesa está entrenando kickboxing y artes marciales.

El currículum, u hoja de vida, de la duquesa de Sussex ha reaparecido, revelando que la ex estrella de "Suits" tiene muchas otras otras habilidades. La actriz de 38 años no solo baila, sino que también puede hablar varios idiomas, según reseña el portal Mirror.

En sus datos básicos, se ve que Meghan mide 5 pies y 6 pulgadas, que tiene ojos marrones, además de revelar algunas 'habilidades especiales'.

We have Meghan Markle's CV when she was an actress, where she says she speaks Spanish very well https://t.co/OYb7OQspFU pic.twitter.com/HtOFucIvYm

— JunkExplorer (@JunkExplorer) December 9, 2018