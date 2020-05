La princesa Leonor reaparece y derrocha elegancia con un vestido midi de Zara

View this post on Instagram

🇪🇸 Their Majesties King Felipe VI and Queen Letizia of Spain accompanied by Their Royal Highnesses Princess Leonor, Princess of Asturias and Infanta Sofía presided over the minute of silence on the occasion of the official declaration of mourning throughout country for those died by the spread of COVID-19 at Zarzuela Palace in Madrid, Kingdom of Spain. ———- สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 และสมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปน เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าฟ้าหญิงเลโอนอร์ เจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส มกุฎราชกุมารี และเจ้าฟ้าหญิงโซเฟีย ไปในพิธีรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ พระราชวังซาร์ซูเอลา กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน Photos: Casa Real #spain #españa #kingdomofspain #bourbon #borbón #spanishroyalfamily #spanishroyals #casarealdeespaña #casareal #kingfelipe #reyfelipe #felipevi #queenletizia #reinaletizia #princessleonor #princesaleonor #leonordeborbón #princessofasturias #princesadeasturias #infantasofía #sofíadeborbón