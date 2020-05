Kate Middleton corta el cabello de sus hijos y demuestra que es una mamá como todas

View this post on Instagram

DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA. Vamos comemorar o Dia Internacional da Família com fotos de algumas famílias reais da atualidade. Apesar de serem da realeza, são pessoas reais, cada um com suas características, mas a família está sempre firmada no AMOR. Sigam nosso perfil @aaltezareal com dicas inspiradas na realeza para uma vida de nobreza. #realeza #rainhaelizabethii #katemiddleton #duquesadecambridge #duchessofcambridge #principewilliam #principegeorge #princesacharlotte #principelouis #vidadeprincesa #altezareal